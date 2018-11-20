Kozalak Toplayan Çift Feci Kazada Canlarından Oldu

Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde kış için ormanlık alandan çam kozalakları toplayan çift, motosikletle eve dönerken geçirdikleri kazada hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saat 20.00 sıralarında E-87 karayolu üzerinde şehirler arası otobüs terminali önünde meydana geldi. Erol Kestek yönetimindeki 34 RLD 69 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen Hüseyin Budak
idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin arkasında oturan Sevgi Budak olay yerinde, eşi Hüseyin Budak ise kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Budak çiftinin kışın yakmak için ormanlık alandan çam kozalakları topladıkları ve eve döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Bekir Terzioğlu - Fatma Talay
/İHA)
Hüseyin Budak,Balıkesir,Burhaniye