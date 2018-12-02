Kozan Belediyespor - Batman Petrolspor: 0-0

STAT: İsmet Atlı
HAKEMLER: Gökhan Alkayalar xxx, Ozan Bekar xxx, Alperen Aksu xxx
KOZAN BELEDİYESPOR: Yunus Emre xx, Ethem xx, Fikret xx, Ahmet xxx, Tuncay xx (Dk. 84 Görkem), Görkem x (Dk. 63 Muzaffer x), Yasin xx, Atakan xxx, Savaş xx (Dk. 75 Y. Fırat x), Sertaç xx, Kemal x (Dk. 56 Furkan x)
BATMAN PETROLSPOR: Ökkeş xx, Ibrahim xx, Mustafa xx (Dk. 76 Emre x), Mehmet xx, Kadir xx, Hasan x (Dk. 64 Emrah x) Abdurrahman xx, Burak xx (Dk. 83 Veysel x) Ali xx, Mustafa Emre xx, Celal xx
SARI KARTLAR: Dk. 23 Bedirhan, Dk. 90+2 Celal (Batman Petrolspor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele veren Kozan Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor ile 0-0 berabere kaldı.
Batman Petrolspor,Aksu,Kozan
02 Aralık 2018 Pazar 16:32