Kozan Belediyespor - Şile Yıldızspor: 2-1

STAT: İsmet Atlı
HAKEMLER: Burak Güler
xxx, Mikail Can xxx, Mesut Hakalmaz xxx
KOZAN BELEDİYESPOR: Yunus Emre xxx, Ethem xxx, Fikret xxx, Ahmet xx, Tuncay xxx(Dk 84 Görkem), Muzaffer xx, Yasin xx, Atakan xxx, Serhat x(Dk.53 Y. Emre xx), x, Sertaç xx, Kemal (Dk. 85 Volkan)
ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen xx, Ömer xx, Zafer xx, Cenk x, Tahsin xx, Hasan x, Bertuğ x, Furkan xx, Tolunay xxx, Burak x(Dk.23 H.Guvendik xx) Fatih
x(Dk.86 Ertan x)
GOLLER : Dk 49 Tolunay (Şile
Yıldız) Dk 52 Atakan, Dk 82 Tuncay (Kozan
Bld)
SARI KARTLAR: Dk 26 Atakan(Kozan Bld), Dk 36 Tahsin, Dk 44 Fatih (Şile Yıldızspor) TFF
3. Lig 1. Grup 13'üncü hafta mücadelesinde Kozan Belediyespor, 4 maçlık beraberlik serisine son vererek, kendi sahasında Şile Yıldızspor'u Atakan ve Tuncay'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
- Kozan
Şile,Burak Güler,İsmet Atlı,Kozan
18 Kasım 2018 Pazar 16:12