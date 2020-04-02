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Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Korona virüs önlemleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülmekte olan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından güvenlik önlemleri artırıldı.

02.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:38
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Korona virüs önlemleri
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülmekte olan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından güvenlik önlemleri artırıldı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada korona virüs salgını ile mücadelede alınan önlem ve tedbirlerle alakalı olarak şu ifadelere yer verildi;

"ilk andan itibaren gerek Adliyemizde gerek Kapalı ve Açık Ceza infaz Kurumlarımızda ve gerekse de Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde üst noktadan alınmıştır. Alınan tüm bu tedbirler Cumhuriyet Başsavcılığımızca kamuoyuyla paylaşılmıştır. Buralarda alınan önlemler titiz ve yoğun bir şekilde devam etmektedir. İlk andan itibaren alınan önlemlerimizden olan kurumlara girişlerde ateş ölçer ile ateş ölçümü ve gün içerisinde birden fazla kez ateş ölçümü yapılması ellerin kolonya ve el dezenfektanı ile temizlenmesi ile devam etmektedir. Adliyemizde, Ceza İnfaz Kurumlarımızda ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde mutad bir şekilde dezenfektan işlemleri devam etmektedir. Girişlerde arama işlemi eldivenle ve maske takılarak yapılmaktadır. Tüm bunlara ilave olarak Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan tüm personelimiz 31.03.2020 tarihinden itibaren salgına yakalanma ihtimalini bertaraf etmek ve Ceza İnfaz Kurumuna göreve gittiğinde salgını kuruma taşıma ihtimalinin önüne geçmek amacıyla izole edilmiş durumdadırlar yani dışarıyla bağlantıları kesilmiştir." - ADANA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Başsavcı, Kozan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Korona virüs önlemleri - Haberler

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