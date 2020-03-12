Kozan'da 792 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'nın Kozan ilçesinde iki evde yapılan aramada 792 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
12.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:11
Adana 'nın Kozan ilçesinde iki evde yapılan aramada 792 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, bir ihbar üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden Kozan ilçesine bağlı Bulduklu Mahallesinde ikamet eden B.K. ve K.Ç isimli şahısların evlerinde ve eklentilerinde arama yapıldı.
Yapılan arama neticesinde, 792 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet fişek, ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 12 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, bir ihbar üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden Kozan ilçesine bağlı Bulduklu Mahallesinde ikamet eden B.K. ve K.Ç isimli şahısların evlerinde ve eklentilerinde arama yapıldı.
Yapılan arama neticesinde, 792 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet fişek, ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 12 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Haberler
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Haberler
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı