03.07.2019 14:38
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Kozan'da bekçi kulübesi yakıldı

Kozan

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir parkın içerisinde bulunan belediyeye ait bekçi kulübesi yakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir parkın içerisinde bulunan belediyeye ait bekçi kulübesi yakıldı.
İddiaya göre, Türkeli Mahallesi Deli Hacı Dağlı Parkı'nda bulunan bekçi kulübesi gece saatlerinde motosikletle parka gelen 2 kişi tarafından benzin dökülerek ateşe verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, iki kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Kozan Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, olay kınandı.
Kaynak: AA
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