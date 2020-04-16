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Kozan'da belediye barınağına köpek ölüsü bırakılma görüntüleri ortaya çıktı

ADANA'da koronavirüs salgını sırasında besleme çalışmalarının aksadığı ve bu nedenle köpeklerin açlıktan birbirine saldırdığı iddia edilen Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'na, olaydan önce biri belediye çalışanı, 2 kişinin ölü köpek bıraktığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

16.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:58
Kozan'da belediye barınağına köpek ölüsü bırakılma görüntüleri ortaya çıktı

ADANA'da koronavirüs salgını sırasında besleme çalışmalarının aksadığı ve bu nedenle köpeklerin açlıktan birbirine saldırdığı iddia edilen Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'na, olaydan önce biri belediye çalışanı, 2 kişinin ölü köpek bıraktığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Belediye Başkanı Kazım Özgan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yürütüldüğü belirtilerek "Bizleri yıpratma politikası güden bu çevrelerin kumpası yine ellerinde patladı" denildi.

Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında besleme çalışmalarını aksatıldığı öne sürülerek, buradaki köpeklerin birbirine saldırdığı görüntüler, 'Köpekler açlıktan birbirlerini yiyor' başlığıyla paylaşıldı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekerken, olaydan önce, barınakta görevli A.O. ile arkadaşı tarafından ölü köpeklerin barınağa bırakıldığı görüntüler ortaya çıktı. A.O.'nun görevine son veren Kozan Belediyesi, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

KUMPAS KURMUŞLAR

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kozan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çekilen ve sosyal medyada 'Köpekler açlıktan birbirlerini yiyor' şeklindeki paylaşımların ardından güvenlik kameraları tarafından çuval içerisinde cansız köpek ölülerinin barınağa getiriliş ve el arabası ile götürülme görüntüleri ortaya çıktı. Olayın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım gibi olmadığı anlaşıldı. Bazı şer çevreleri, barınak üzerinden bizlere kumpas kurdu. Bizleri yıpratma politikası güden bu çevrelerin kumpası yine ellerinde patladı. 2011 yılında bizim zamanımızda yapılan barınakta bugüne kadar yüzlerce köpeğe ev sahipliği yaptık. Bugüne kadar hiçbir köpek aç kalmamış, bakımları ve tedavileri yapılmış olup, köpeklerin kısırlaştırma çalışmaları devam etmektedir."

Öte yandan, A.O. ile birlikte barınağa köpek ölülerini getiren kişinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kozan Belediyesi, Kozan, Güncel
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