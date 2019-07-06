06.07.2019 12:19
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Kozan'da bir kişi otomobilinde vurulmuş halde otomobilinde bulundu

Kozan

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Ilıca Mahallesi Köreken Tepesi mevkiinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde 01 Y 7689 plakalı park halindeki otomobilin olduğunu ve içinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gören vatandaşlar hemen jandarma ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler, otomobilde hareketsiz halde bulunan kişinin vurulmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda hayatını kaybeden kişinin Ali Barış (39) olarak kimliği tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Sabah, Ilıca, Adana, Kozan, 3. Sayfa

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