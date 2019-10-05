Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kozan'da bir kişi portakal bahçesinde ölü bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir şahıs, portakal bahçesinde ölü olarak bulundu.

05.10.2019 12:39Kozan'da bir kişi portakal bahçesinde ölü bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde bir şahıs, portakal bahçesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Köseli Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul Yılmaz (55) adlı şahıs, iddiaya göre çocuklarına portakal bahçesini sulamaya gideceğini söyledi. Yılmaz'ın eve geri dönmemesi üzerine babalarını arayan çocukları, Tuğrul Yılmaz'ın portakal bahçesinde cansız bedeni ile karşılaştılar. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yılmaz'ın çevredekiler tarafından kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi. - ADANA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:23 Hafif ticari araç devrildi: 10 yaralı
15:20 Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
15:17 Çalışanlara biber gazı sıkarak altınları çalanlara ceza yağdı
15:12 Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6'sı Ürdün vatandaşı 8 yaralı
15:06 7 aydır aranan şahıs dağda kurduğu barakada yakalandı
15:05 Otobüsün çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti
15:02 Seyir halinde alev alan kamyonete jandarmadan müdahale