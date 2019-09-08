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Kozan'da Dağılcak Sosyal Tesislerine saldırı

Adana'nın Kozan ilçesinde belediyeye ait Dağılcak Sosyal Dinlenme Tesislerinin camları kırılarak zarar verildi.

08.09.2019 11:36 Kozan'da Dağılcak Sosyal Tesislerine saldırı
Adana'nın Kozan ilçesinde belediyeye ait Dağılcak Sosyal Dinlenme Tesislerinin camları kırılarak zarar verildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Kozan Feke Karayolu üzeri Dağılcak Sosyal Tesislerinde meydana geldi. Ö.A. adlı şahıs iddiaya göre Kozan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Dağılcak Sosyal Dinlenme Tesislerinin restoran bölümündeki camları kırarak zarar verdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Kozan Belediyesi ile herhangi bir ilişiği bulunmadığı öğrenilen şahsın camları neden kırdığı bilinmezken Kozan Belediyesi'ne ait tesisin camlarını kırdığı iddia edilen şüpheli şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan ise kişisel sosyal medya hesabından yapılan çirkin saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladı.

Durumu sosyal medyadan öğrenen vatandaşlar ise olaya tepki gösterdiler. - ADANA

Kozan Belediyesi, Adana, Kozan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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