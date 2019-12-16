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Kozan'da Doğu Türkistan'da zulme tepki

Adana'nın Kozan ilçesinde Hak İş ve Memur-Sen Kozan Temsilciliği, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırılara tepki gösterdi.

16.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:37Kozan'da Doğu Türkistan'da zulme tepki
Adana'nın Kozan ilçesinde Hak İş ve Memur-Sen Kozan Temsilciliği, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Memur Sen ve Hak İş Kozan Temsilciliği üyeleri ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımı ile Doğu Türkistan'da Çin tarafından Türkmen ve Müslümanlara yönelik baskı ve saldırılar protesto edildi. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklaması öncesi Kur'an tilaveti okunarak, dualar edildi.

Basın açıklamasını okuyan Memur Sen Kozan İlçe Temsilcisi Umut Gül, "Hayatın katliam ve asimilasyon altına alındığı Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik baskılar her yıl artarak sürmektedir. Çin 1949 yılından beri sürdürdüğü baskıcı tutumunu, kıyımları devam ettirmektedir. Şimdiye kadar yaklaşık 35 milyon insanın öldürüldüğü, binlerce insanın sebepsiz işkencelere tabi tutulduğu, kiminin evine dönemeyip belirsiz zindanlarda çürüyüp gittiği, evine dönenlerin ya sakat ya da hayata tutunamayacak derecede ruhsal travma geçirdiği Doğu Türkistan'da bu yıl da özellikle Kur'an okudukları, namaz kıldıkları, oruç tuttukları için kardeşlerimiz baskı ve işkencede sınır tanımıyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından Doğu Türkistan'da zulüm gören Müslümanlar için dualar okunarak sloganlar atıldı. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

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