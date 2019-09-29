Haberler » Ekonomi » Haber

Kozan'da erkenci mandalina hasadı başladı

ADANA'nın Kozan ilçesinde erkenci özelliğiyle bilinen 'okitsu' mandalina hasadına başlandı.

29.09.2019 10:04Kozan'da erkenci mandalina hasadı başladı
ADANA'nın Kozan ilçesinde erkenci özelliğiyle bilinen 'okitsu' mandalina hasadına başlandı.
Yeşilbucak mahallesi Çobanpınarı mevkiinde sabah erken saatlerde evlerinden çıkan işçiler, minibüslerle bahçelere gelerek erkenci mandalinaları toplamaya başladı. Mandalinaları özenle kesen işçiler, küfelerle yükleyecekleri kamyonun yanına getiriyor. Burada tekrardan elden geçen mandalinalar, ezilmiş olanları ayrıştırıldıktan sonra kasalarla kamyona yükleniyor. Kamyonla sebze haline götürülen mandalinalar, Türkiye nin her bölgesine gönderiliyor.
Sezonun ilk mandalina hasadını gerçekleştirdiklerini belirten bahçe sahibi Yusuf Sağlam, "Bahçemizde verim oldukça iyi. Kilogram fiyatını 1 liraya veriyoruz" dedi.




Sabah, Kozan, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:26 Kasım ayında İspanya iş dünyası Bursa’ya gelecek
13:16 Marmarabirlik’te 10 yılın en yüksek rekolte beyanı bekleniyor
13:11 Hazır giyim sektörü Endüstri 4,0’a hızlı uyum için çalışıyor
13:06 Akıllı telefona 12 milyar lira harcadık
12:53 Kendir çuvalda tatlanan leblebi ihracatın gözdesi
12:42 Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatında 2014 yılı rakamları yakalanamadı
12:17 Antalya'da Türk kahvesi üretti