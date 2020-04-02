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Kozan'da evler sular altında kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinden akşam saatlerinde etkili olan yağış sele dönüştü.

02.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:42
Kozan'da evler sular altında kaldı
Adana 'nın Kozan ilçesinden akşam saatlerinde etkili olan yağış sele dönüştü. Ağlıboğaz Mahallesi'nde dere taştı, ev ve işyerlerini su basarken, araçlar yolda mahsur kaldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu. Sele ve su baskınına dönüşen yağış nedeniyle Orçan Hüseyin Caddesi üzerinde oluşan sel nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Hasanpaşa Mahallesi Çoskun sokakta su baskını nedeni ile kanalizasyon suyu birbirine karışması üzerine vatandaşlar yetkililerden alt yapı sorunun çözülmesini istedi. Belediye ekipleri selden etkilenen bir çok mahallede su tahliye çalışması gerçekleştiriyor.

Ağlıboğaz Mahallesinde de dere yatağının taşması üzerine mahalledeki evler sel suları altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile evlerinde biriken sel sularını tahliye etmeye çalışırken belediye itfaiye ve ASKİ ekipleri de selden etkilenen mahallelerde çalışma yapmayı sürdürüyor. Yağışların gece ve yarın etkili olması bekleniyor.

Şule Özgüner isimli vatandaş, evini su bastığını ifade ederek "Koronadan değil bu pislikten öleceğiz. Yetkililerin bu sorunu çözmesini istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Kozan, Güncel
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