Kozan'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

Adana
'nın Kozan
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından Kozan merkezli yapılan operasyonlarda ilçe merkezinde 18, Kayseri
'nin Develi
ilçesinde 2 ve Adana merkezde 2 olmak üzere toplam 22 şüpheli şahsın ikametlerine bugün sabah 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
4 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ADANA
Adana
, Kozan
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA