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Kozan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Kozan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti üç kişi yaralandı.

20.08.2019 20:39
Kozan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
Kozan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti üç kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kozan Mansurlu Karayolu haymalar mevkiinde meydana geldi.
Musa Kaya idaresindeki 01 Y 4151 plakalı otomobil ile Önder Yaprak idaresindeki 01 BV 237 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Musa Kaya idaresindeki 01 Y 4151 plakalı otomobil yoldan çıkarak yol kenarında bulunan portakal bahçesine düştü. Kaza sonrası otomobil şoförlerinden Musa Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan diğer otomobilde bulunan otomobil sürücüsü Önder Yaprak ile araçta yolculuk eden Melehat Yaprak ve Ömer Yasin Yaprak yaralandılar. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarmanın soruşturmayı başlattığı öğrenildi.
Kozan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Adana, Kozan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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