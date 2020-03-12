Kozan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği
Adana'nın Kozan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü 'nün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.
12.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:16
Adana 'nın Kozan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü 'nün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde tarafından Kozan Belediye Sineması'nda gerçekleştirilen programda konuşan Okul Müdürü Mehmet Doğan, "Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından Milli Mücadele sonrasında yazılan İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmuş, milletvekilleri dakikalarca ayakta alkışlayarak İstiklal Marşı'nı Türk milletinin milli marşı olarak kabul etmiştir. Aradan geçen 99 yılın ardından Milli Mücadele dönemindeki heyecanı, duyguyu ve içerisinde barındırdığı o günleri gelecek nesillere aktaran büyük bir abide olan İstiklal Marşı'nın kabulü, Türk milletinin yeniden doğuşunun bir göstergesi oldu. Bu günü o günkü milli duygularla yad ediyoruz" dedi.
Öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyarak, Mehmet Akif'in Safahat'ında şiirler okudu.
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere de protokol tarafından ödülleri verildi. Program sonunda okul öğrencileri tarafından oluşturulan koro ve müzik öğretmenleri eşliğinde birbirinden güzel türküler seslendirildi. - ADANA
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde tarafından Kozan Belediye Sineması'nda gerçekleştirilen programda konuşan Okul Müdürü Mehmet Doğan, "Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından Milli Mücadele sonrasında yazılan İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmuş, milletvekilleri dakikalarca ayakta alkışlayarak İstiklal Marşı'nı Türk milletinin milli marşı olarak kabul etmiştir. Aradan geçen 99 yılın ardından Milli Mücadele dönemindeki heyecanı, duyguyu ve içerisinde barındırdığı o günleri gelecek nesillere aktaran büyük bir abide olan İstiklal Marşı'nın kabulü, Türk milletinin yeniden doğuşunun bir göstergesi oldu. Bu günü o günkü milli duygularla yad ediyoruz" dedi.
Öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyarak, Mehmet Akif'in Safahat'ında şiirler okudu.
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere de protokol tarafından ödülleri verildi. Program sonunda okul öğrencileri tarafından oluşturulan koro ve müzik öğretmenleri eşliğinde birbirinden güzel türküler seslendirildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Adana, Kozan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor