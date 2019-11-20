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Kozan'da kaza 3 yaralı

Kozan'da kaza 3 yaralıAdana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

20.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:58
'da kaza 3 yaralı
'nın Kozan ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Şevkiye Mahallesi Adana Yolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Topaloğlu yönetimindeki 01 AAE 253 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmaya hazırlanan Recep Söylemez'in kullandığı 01 DTC 29 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Adeviye Söylemez (63), Ümmühan Şahbaz ve Selvinaz Öksüz yaralandı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kullanılamaz hale gelen 2 araç olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.
Kozan'da kaza 3 yaralı

Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: DHA
Haber Videosu : Kozan'da kaza 3 yaralı


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