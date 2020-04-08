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Kozan'da kazanlar vatandaş için kaynıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Halit Dağlı Aşevi'nde pişirilen yemekler, her gün binlerce vatandaşa ulaştırılıyor.

08.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:28
Kozan'da kazanlar vatandaş için kaynıyor
Adana 'nın Kozan ilçesinde bulunan Halit Dağlı Aşevi'nde pişirilen yemekler, her gün binlerce vatandaşa ulaştırılıyor.

Kozan Belediyesi, kaymakamlık ve hayırsever iş adamlarının destekleri ile Halit Dağlı Aşevi'nde her gün kazanlar ihtiyaç sahibi ailelerin günlük yemek ihtiyacını karşılamak için kaynıyor. Kozan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek ekipleri de korona virüs salgını günlerinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yemekleri dağıtıyor. Halit Dağlı Aşevi'nde her gün sabah gün ağarırken başlayan mesaide yapılan yemekler, saat 10.00'da dağıtıma çıkıyor.

Aşevinde çalışan Emine Erik, "Günlük 5 bin kişilik yemek hazırlıyoruz. Her gün sabah 5'te geliyoruz. Yemeklerimiz yıkanır ıslatılır. Pilavcı arkadaşlar pilavını, yemekçi insanlar da yemeklerini. Allah herkese yardım etsin, çok zor bir süreçten geçiyoruz ama çok güzel bir iş yapıyoruz. Büyük bir sevap. 65 beş yaş üstü birçok kişiye yemek götürüyoruz" dedi.

Aşevi Müdürü Orhan Dağlı, "Bu işi 16 yıldan beri yapıyoruz. Biz garibanlara, 65 yaş üstü vatandaşlara yemek dağıtmaya devam ediyoruz. Vatandaşımız evde kalsın, biz her gün yemeklerini götürmeye devam edeceğiz. Bin 200 aileye yemek gidiyor, 5 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Bu yemekler hayırseverler, Kozan Belediyesi, kaymakamlık desteği ile yemeklerimiz hazırlanıyor. Korona virüs nedeniyle yüzde 10 artış yaşandı. İki çeşit yemek çıkıyor. Pilav ve sulu yemek çeşitleri ve ekmeklerini veriyoruz. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Aşevine gelerek ve evlerinde yemek alan vatandaşlar, belediye ve kaymakamlığa dualar ediyor. Vatandaşlardan Yusuf Turgut, "Eşim vefat etti, yemeğimi aşevinden alıyorum. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun" diye konuştu.

65 yaş aylığı ile zor günler geçirdiklerini kaydeden Emine Özyürek ise, "Bir şekilde idare ediyoruz. Hükümetimizden, devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Eşi ve kendisi işsiz olan Döne Doğan, "Eşim işsiz olduğu için kavga, tartışma oluyor evde. Ama Allah başkanımızdan, devletimizden razı olsun, yemeğimizi buradan alıyoruz" diye konuştu.

Evden çıkamayan ve engelli olan vatandaşların yemekleri de her gün evlerine teslim ediliyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Halit Dağlı, Adana, Kozan, Güncel
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