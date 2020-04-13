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Kozan'da köpekler 2 koyunu telef etti

ADANA'nın Kozan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı sürüdeki 2 koyun telef oldu.

13.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:46
Kozan'da köpekler 2 koyunu telef etti

ADANA'nın Kozan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı sürüdeki 2 koyun telef oldu.

Olay, ilçeye bağlı Gaziköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, besicilik yapan Yücel Avan ile kardeşi Kemal Avan'ın otlattığı koyun sürüsüne 6 sokak köpeği saldırdı. Saldırıda koyunlardan ikisi telef olurken biri boynundan yaralandı. Telef olan koyunlardan birinin henüz yeni doğum yaptığı öğrenildi. Yücel ve Kemal Avan, zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım istedi.Öte yandan, ilçede geçtiğimiz ay, Ağlıboğaz Mahallesi'nde köpek sürüsü bir ağıla saldırarak 10 oğlağı telef etmişti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kozan, Güncel
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