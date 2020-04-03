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Kozan'da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı

Kozan'da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı Banka ve PTT önünde sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyması için barikatlı önlem alındı Adana'nın Kozan ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ve bekçiler sokağa çıkma zorunluluğu olan vatandaşların banka ve PTT...

03.04.2020 20:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:57
Kozan 'da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı
Banka ve PTT önünde sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyması için barikatlı önlem alındı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ve bekçiler sokağa çıkma zorunluluğu olan vatandaşların banka ve PTT önündeki yoğunluğu azaltmak için sosyal mesafe için barikatlı önlem uyguladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde banka ve PTT önünde bankacılık işlemleri için gelen vatandaşların yoğunluk oluşturmaması ve sosyal mesafeyi koruması için ilçe kaymakamlığı, emniyet personeli ile birlikte tedbirleri arttırdı. İlçede yeni göreve başlayan 20 bekçinin de yer aldığı çalışmada Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar banka, PTT ve bankamatiklere sosyal mesafe kuralına uyması için ek tedbirler alındı. İlçe genelinde polis ekipleri sık sık anonslar ile vatandaşları evde kalması için uyarırken Kozan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında ilçede göreve başlayan 20 bekçiyi Korona virüs tedbirleri kapsamında bankaların ve vatandaşların yoğun bulduğu bölgelerde görevlendirme yaptı. Bankalar ve PTT önünde oluşan yoğunlukta bekçiler ve polis ekipleri vatandaşların sosyal mesafe kuralını uymasını sağlarken oluşturulan polis bariyerleri ile vatandaşlar sıralı ve mesafeli olarak bankacılık işlemleri tamamladı. Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını zorunlu olmadıkça evden çıkmadıklarını kaydetti. Kozan’da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kozan, Polis, PTT, Genel

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Kozan'da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı
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