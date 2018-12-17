Kozan'da Kumar Operasyonu

Adana
'nın Kozan
ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynamak ve oynattıkları iddiasıyla 27 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, yaptığı yazılı açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucunda, kırsal mahallelerde kumar oynatıldığı ileri sürülen 4 kahvehaneye operasyon yapıldığını belirtti.
Operasyonlar sonucunda kumar oynatıldığı belirlenen kahvehanelerin işletmecileriyle kumar oynadığı tespit edilen 27 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade eden Gürçam, suç ve suçlularla mücadelenin süreceğini kaydetti.
Adana,Kozan
Kaynak: AA