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Kozan'da kumar operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 56 kişiye işlem yapıldı.

31.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00 Kozan'da kumar operasyonu
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 56 kişiye işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kozan Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, kumar ve tombala oynatıldığı gerekçesiyle 15 adrese operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda oyun kağıdı, tombala pulları ve tombala kartları ele geçirildi. Kumar oynanması için yer temin ettiği belirlenen 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kumar oynarken yakalanan 46 kişiye ise Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı. - ADANA

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Kaynak: İHA

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