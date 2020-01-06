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Kozan'da lavanta yetiştiriciliği

Adana'nın Kozan ilçesinde lavanta üretimine başlandı.

06.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:13 Kozan'da lavanta yetiştiriciliği
'nın ilçesinde lavanta üretimine başlandı.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında çelikleme ve tohum yoluyla üretilen lavantalar, ekipler tarafından önümüzdeki bahar aylarında ilçedeki parklara dikilecek.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Eko turizme ve bal arıcılığına katkısının yanı sıra ilaç ve kozmetik sanayisinde önemli bir yere sahip olan lavanta bitkisine Adana bölgemizde son yıllarda yoğun ilgi gösterilmektedir. Kozan Belediyesi olarak seramızda ilk etapta parklarda kullanılmak üzere çelik ve tohumdan üretime Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekipleri tarafından başlatıldı. Yetiştirmiş olduğumuz bitkileri parkların görselliğini artırmaya yönelik kullansak da bölgemiz arıcılık bölgesi olup, bal arıcılığına da bu vesileyle katkıda bulunmuş olacağız" dedi. - ADANA

Kozan Belediyesi, Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: İHA

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