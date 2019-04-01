Kozan'da Merkez Mahalle Muhtarları Belli Oldu

Adana
'nın Kozan
ilçesinde merkeze bağlı 15 mahallenin muhtarı belli oldu.
İlçe Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ağlıboğaz Mahallesi muhtarlığına mevcut muhtar Cengiz Büyüköztürk, Aslanpaşa Mahllesi Muhtarlığına Aydın
Çalışkan, Bağlar Mahallesi
Muhtarlığına Mehmet Aslan
, Çanaklı
Mahallesi muhtarlığına Cengiz Ayhan, Güneri Mahallesi'ne Hasan Hüseyin Öztürk
, Hacıuşağı Mahallesi Muhtarlığına Mehmet Kılıç
, Karacaoğlan
Mahallesi muhtarlığına mevcut muhtar Sinan Görüş, Mahmutlu Mahallesi muhtarlığına mevcut muhtar Alper Hallaç, Şevkiye Mahallesi muhtarlığına Bilal Özdemir
, Taş Mahallesi Muhtarlığına mevcut muhtar Neslihan AK, Tavşantepe Mahallesi muhtarlığına mevcut muhtar Yusuf Arı
, Tufanpaşa Mahallesi'ne mevcut muhtar Nuh Çolak, Türkeli
Mahallesi muhtarlığına Ahmet Aydın
, Varsaklar Mahallesi muhtarlığına Yüksel Şahin
ve Yarımoğlu Mahallesi muhtarlığına Servet Sert seçildi. Merkez Cumhuriyet Mahallesi
muhtarlığında itiraz olduğu için oyların yeniden sayılacağı öğrenildi. - ADANA
Merkez, Adana, Kozan, Güncel
Kaynak: İHA