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Kozan'da "Obezite ve Sağlıklı Beslenme" semineri düzenlendi

Kozan ilçesinde, kadınlara yönelik "Obezite ve Sağlıklı Beslenme" semineri gerçekleştirildi.

07.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:56 Kozan'da
Kozan ilçesinde, kadınlara yönelik "Obezite ve Sağlıklı Beslenme" semineri gerçekleştirildi.
Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi diyetisyeni İbrahim Tatlı, seminerde obezite ve tedavi yöntemleriyle dengeli beslenme konusunda bilgilendirmede bulundu.
Dengeli beslenmede besin gruplarının miktar ve tüketim şeklinden bahseden Tatlı, obeziteden korunma yollarını anlattı.
Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi Doktoru Esengül Yılmaz Tatar da seminerde 40 yaş kadınların iki yılda bir mamoğrafi yaptırması gerektiğini kaydetti.

Diyetisyen, Kozan, Güncel

Kaynak: AA

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