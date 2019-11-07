Kozan'da "Obezite ve Sağlıklı Beslenme" semineri düzenlendi

Kozan
ilçesinde, kadınlara yönelik "Obezite ve Sağlıklı Beslenme" semineri gerçekleştirildi.
Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi diyetisyeni İbrahim Tatlı, seminerde obezite ve tedavi yöntemleriyle dengeli beslenme konusunda bilgilendirmede bulundu.
Dengeli beslenmede besin gruplarının miktar ve tüketim şeklinden bahseden Tatlı, obeziteden korunma yollarını anlattı.
Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi Doktoru Esengül Yılmaz Tatar da seminerde 40 yaş kadınların iki yılda bir mamoğrafi yaptırması gerektiğini kaydetti.