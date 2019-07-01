01.07.2019 17:04
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Kozan'da orman yangını

Kozan'da orman yangınıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kızılçam ormanlık alanda çıkan orman yangınında 5 dekar alan kül oldu.

Kozan 'da orman yangını
ADANA - Adana 'nın Kozan ilçesinde kızılçam ormanlık alanda çıkan orman yangınında 5 dekar alan kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Durmuşlu Mahallesi Dağılcak mevkiinde ormanlık alanda sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.
Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen 1 adet helikopter ve 2 arazözün müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
İlk bilgiye göre ormanlık alanda 5 dekarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.Kozan'da orman yangını
Kaynak: İHA
Adana , Kozan , 3. Sayfa

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