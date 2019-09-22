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Kozan'da orman yangını

ADANA'nın Kozan ilçesinde, Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

22.09.2019 00:55Kozan'da orman yangını
ADANA'nın Kozan ilçesinde, Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 10 dekarlık alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince devam ediyor.



Kozan Kalesi, Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

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