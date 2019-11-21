Haberler » Güncel » Kozan'da safran üretimi - Haber

Kozan'da safran üretimi

Adana'nın Kozan ilçesinde Ali Gök isimli çiftçinin yetiştirmiş olduğu safranlar yoğun ilgi görüyor.

21.11.2019 20:41 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:58Kozan'da safran üretimi
'nın ilçesinde Ali Gök isimli çiftçinin yetiştirmiş olduğu safranlar yoğun ilgi görüyor.

Gıda, ilaç ve boya madde alanında kullanılan safran çiçeğini ilçeye bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yetiştiren Ali Gök'ü safranları yetiştirdiği arazide ziyaret eden Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan ve personelleri üretim hakkında safran yetiştiricisi Ali Gök'ten bilgi alarak yetiştirilen safranları ve hasadını yerinde incelediler.

Ali Gök adlı çiftçi 2.5 dekar alandaki arazisinde safran yetiştirdiği, yine aynı araziden geçtiğimiz yıl 600 gram safran hasadı gerçekleştiren Gök'ün üretmiş olduğu safranlar kilogramı 10 ile 12 bin Türk Lirasından alıcı buluyor. Perakende fiyatının ise 30-35 bin Türk Lirası arasında olduğu öğrenilen safranlara şimdilik Safranbolu ilçesinden alıcı bulduğu kaydedildi.

Çiftçi Ali Gök'ün ilk başta hobi ve deneme amacıyla başladığı bu üretimi önümüzdeki yıldan itibaren profesyonel hale getireceği kaydedildi. - ADANA

Ali Gök, Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:00 Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı
02:21 DHA YURT BÜLTENİ - 25
02:18 Tır'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
02:12 ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama
02:11 TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
00:55 İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
14:33 Model Sophia Thomalla sevgilisi Loris Karius hakkında konuştu: Maço bir erkek, yüzüme kapı çarpar
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
10:35 Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:12 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
10:03 Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu
22.11.2019 03:48:46