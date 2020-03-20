Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Kozan'da sağlıkçılara darbukalı destek - Haberler

Kozan'da sağlıkçılara darbukalı destek

Kozan'da sağlıkçılara darbukalı destek Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı ile dün akşam başlatılan sağlıkçılara alkışlı desteğe Kozanlı vatandaşlar darbuka çalarak destek verdi.

20.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:50
Kozan 'da sağlıkçılara darbukalı destek
ADANA - Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı ile dün akşam başlatılan sağlıkçılara alkışlı desteğe Kozanlı vatandaşlar darbuka çalarak destek verdi.
Türkiye'nin dört bir yanında balkonlara ve pencerelere çıkarak sağlıkçılara alkışla destek olan vatandaşlara, Adana'nın Kozan ilçesindeki vatandaşlar sağlık çalışanlarının korona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı balkonlardan dakikalarca alkışladılar. Bazı vatandaş ışıklarını yanıp söndürerek destek verirken, ıslık ve alkışlara bir vatandaş da darbukası ile eşlik etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü karşı canla başla çalışan sağlık çalışanlarına Kozanlı vatandaşlar saat 21.00'de balkonlara çıkarak destek verdi. Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar saat 21.00'da Kozan'da balkonlarına çıktı. Bir vatandaşlar mahallelinin alkış ve ıslıklarına darbuka çalarak destek verdi. Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı. Sağlık çalışanları Kozanlı vatandaşlar tarafından büyük destek görmeyi sürdürüyor. Kozan’da sağlıkçılara darbukalı destek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Kozan'da sağlıkçılara darbukalı destek
Etiketler : Türkiye, Kozanlı, Kozan, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Türkiye'de koronovirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Haberler Google I/O 2020 Etkinliği Tamamen İptal Oldu - Haberler Bakan Koca:  Toplam 9 can kaybımız var - Haberler Yaşlı adamı önce darp etti, sonra kafasına cam şişeyle vurarak yaraladı - Haberler Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız... - Haberler Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı - Haberler Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var - Haberler Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi - Haberler Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor - Haberler
Loading