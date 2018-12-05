Kozan'da Tefeci Operasyonu

ADANA'nın Kozan
ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın idaresinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen 30 kişinin evine operasyon düzenledi. Polis
, 30 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan polis, çek ve post makinelerine a el koydu. Şüpheliler sorgulanmak üzere Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Adana
Cumhuriyet Başsavcılığı,Adana,Kozan
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:30