Haberler » Güncel » Kozan'da tefeci operasyonu: 13 gözaltı - Haber

Kozan'da tefeci operasyonu: 13 gözaltı

ADANA'nın Kozan ilçesinde polisin tefecilik ve yağma suçu işleyenlere yönelik düzenlediği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

14.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:54Kozan'da tefeci operasyonu: 13 gözaltı

ADANA'nın ilçesinde polisin tefecilik ve yağma suçu işleyenlere yönelik düzenlediği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telecilik ve yağma suçları işlediği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Saat 06.00 sıralarında kent merkezinde 2, Kozan ilçesinde 19 ev ve 10 iş yeri olmak üzere toplamda 31 ayrı adrese yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, 29 kartuş, 9 mm çapında tabanca, 75 fişek, 32 boş senet, müştekilerin adına düzenlenmiş 6 senet, müştekilerin adına düzenlenmiş 10 araç satış sözleşmesi ile çok sayıda alacak kayıtlarının tutulduğu ajanda ve not defteri ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



Emniyet Müdürlüğü, Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçalayıp attık" - Haber
13:08  İstanbul'da 2019'da hırsızlıktan 19 bin 899 kişi gözaltına alındı - Haber
13:08  Hükümlüler cezaevinde hem iş öğreniyor hem para kazanıyor - Haber
13:03  Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor - Haber
13:03  Zübeyde Hanım, İzmir'deki mezarı başında anıldı - Haber
12:00  Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
14.01.2020 13:11:05