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Kozan'da Trafik Kazası 1'i ağır 8 yaralı

Kozan'da Trafik Kazası 1'i ağır 8 yaralıADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

30.09.2019 21:45
Kozan'da Trafik Kazası 1'i ağır 8 yaralı
ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kozan Bucak Döşeme Karayolu Karavelioğulları mevkiinde meydana geldi. Ayşe Doğan idaresindeki 01 DD 366 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ayşe Doğan ile beraberinde Gülcan Doğan (9), Hafife Nur Doğan (14), İlknur Doğan (16), Züleyha Doğan (38), İkranur Doğan (7), Cansu Doğan ve Hasan Hüseyin Doğan yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Burada yaralılardan durumu ağır olan Züleyha Doğan Adana'ya sevk edildi.
Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kozan'da Trafik Kazası 1'i ağır 8 yaralı

Adana, Kozan, Yerel

Kaynak: İHA

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