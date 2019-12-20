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Kozan'da Trafik Kazası 1 Ölü 4 Yaralı

Adana'nın Kozan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken dört kişi de yaralandı.

20.12.2019 01:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 01:31 Kozan'da Trafik Kazası 1 Ölü 4 Yaralı

'nın İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken dört kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kozan Adana karayolu Mansurlu- yol Kavşağında meydana geldi. Alptuğ Açıkgöz (23)'ün kullandığı 01 ABV 538 plakalı otomobil ile Abdurrahman Öztekin idaresindeki 01 EAE 88 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.


Kazada 01 EAE 88 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman Öztekin olay yerinde hayatını kaybederken, her iki otomobilde bulunan Mazlum Bilek (23), Mahmut Orhan (13) Abubekir Orhan (37) ile Alptuğ Açıkgöz yaralandı.


Yaralılar kaza yerine çağırılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


İtfaiye ve CANKUR ekipleri 01 EAE 88 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman Öztekin'in cesedini sıkıştığı yerden otomobili keserek çıkardı.


Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA


Kayhan, Adana, Kozan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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