Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana
'nın Kozan
ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Karacaoğlan
Mahallesi Çevreyolu Hacımirzalı yol kavşağında meydana geldi. Ramazan Varan yönetimindeki 01 ABV 229 plakalı motosiklet ile Ahmet Kaya
yönetimindeki 01 Y 0774 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ramazan Varan ve arkasında yolculuk eden Ufuk Karabulut motosikletten düştü. Motosiklet
sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yaralanan Ufuk Karabulut ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ADANA
Adana,Kozan
Kaynak: İHA