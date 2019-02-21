Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana
'nın Kozan
ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Cumhuriyet Mahallesi
, Taştekin Sokak üzerinde kavşakta meydana geldi. Yılmaz Şengül yönetimindeki 01 RG 547 plakalı otomobil ile Fatih Karaoğlan
idaresindeki 01 Y 7291 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşen Karaoğlan yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ADANA
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Kaynak: İHA