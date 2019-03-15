Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi, Yüksel Sokak'ta meydana geldi. Berkan Ç. yönetimindeki 01 ABT 292 plakalı motosiklet, Kozan istikametinde giden Erdoğan A. yönetimindeki 01 AR 354 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü Berkan Ç. çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - ADANA
Adana, Kozan, 3. Sayfa
Kaynak: İHA