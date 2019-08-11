Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi, Hulusi Kurtoğlu Caddesi Kelebekler Semti civarında meydana gelen kazada, İrfan Kara idaresindeki 46 PH 337 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 KE 335 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile İrfan Kara'nın otomobilinde yolculuk eden Durdane Durmuş ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.



Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA