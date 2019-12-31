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Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

31.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:01 Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozan Kadirli karayolu Kozan Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Kadirli istikametinden Kozan istikametine seyir halinde olan İsmail Ercan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak önce trafik levhasına ardından ağaca çarptı. Kazada Otomobilde bulunan 4 kişiden Mehmet Karaca ve Can Karatop isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar özel bir otomobil ile Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza sonrası otomobilde büyük çapta Maddi hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı. - ADANA

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Kaynak: İHA

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