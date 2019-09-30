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Kozan'da trafik kazası: 8 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

30.09.2019 21:40Kozan'da trafik kazası: 8 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan Bucak Döşeme Karayolu Karavelioğulları mevkiinde meydana geldi. Ayşe Doğan (36) idaresindeki 01 DD 366 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ayşe Doğan ile beraberinde Gülcan Doğan (9), Hafife Nur Doğan (14), İlknur Doğan (16), Züleyha Doğan (38), İkranur Doğan (7), Cansu Doğan (17) ve Hasan Hüseyin Doğan (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Burada yaralılardan durumu ağır olan Züleyha Doğan Adana'ya sevk edildi. Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
(Emre Bozdemir/İHA)

Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: İHA

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