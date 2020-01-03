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Kozan'da trafik kazası: 9 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

03.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:57 Kozan'da trafik kazası: 9 yaralı

ADANA'nın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kozan- Kadirli yolu Bulduklu köyü kavşağında meydana geldi. Faruk Uçuk yönetimindeki 06 HD 339 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse, aynı yönde ilerleyen İlker Güner yönetimindeki 01 UAA 07 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, otomobil şarampole yuvarlandı. Her iki araç şoförü ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili çalışma başlattı.



Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

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