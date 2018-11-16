Kozan'da Ücretsiz Spor Kurslarına Katılan 110 Sporcudan Başarı

16 Kasım 2018 Cuma 16:34



16 Kasım 2018 Cuma 16:34

Adana'nın Kozan ilçesinde kaymakamlığın talimatlarıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün destekleriyle başlatılan ücretsiz spor kurslarında 2018 yılı içerisinde 110 sporcu girdikleri çeşitli kurumların sınavlarda başarılı oldu.Kaymakam Şafak Gürçam, 2018 yılı içerisindeki ücretsiz spor kurslarına katılan ve girmiş oldukları beden eğitimi öğretmenliği, antrenör, spor yöneticiliği, subay, astsubay ve polislik gibi çeşitli sınavları kazanan 110 sporcunun başarısı onuruna basın mensuplarıyla bir araya geldi.Kaymakam Gürçam, yaptığı açıklamada, ücretsiz spor kurslar ile 2018 yılı içerisinde 110 genci beden eğitimi öğretmeni, antrenör, spor yöneticisi, subay, astsubay ve polis olarak okullarına uğurladıklarını belirterek, "Yine bu yıl içinde komiser yardımcılığı sınavına giren 20 gencimiz de spor sınavını başarıyla geçti. Mülakat sonuçlarını bekliyoruz. Yakın zamanda tarihi açıklanacak olan polis akademisi sınavına şuanda Saimbeyli, Tufanbeyli, İmamoğlu ve Feke'den çevre uzak köylerden ve hatta Adana'dan yüzün üzerinde üniversite mezunu bay, bayan gencimiz fiziki yeterlilik sınavına kıymetli antrenörlerimizin eşliğinde hazırlanmaktadır. Kozan Kaymakamlığı olarak devletimizin tüm imkanlarını gençlerimize sunuyoruz. Bu kurslardan haberdar olmayan gençlerimizi de sizin aracılığınızla spor kurslarımıza davet ediyorum" dedi. - ADANA