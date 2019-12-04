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Kozan'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

ADANA'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

04.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:06Kozan'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

ADANA'nın ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde uyuşturucu satışı ve temini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı yapılan baskınlarda, 13 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.?Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

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