Kozan'da Yemen'e Yardım Kampanyası

Kaynak: İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde Yemen'e insani yardım kampanyası başlatıldıAdana Valiliği'nin olurları ile başlatılan Yemen'deki insani yardıma Kozan Kaymakamlığından da yazılı açıklama yapılarak vatandaşlardan, açlık, susuzluk ve hastalıkla mücadele eden Yemenliler için yardım talebinde bulunuldu.Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yemen'de yaklaşık 4 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığı, son dönemlerde iyice artan şiddet hareketleri nedeniyle evsiz kalan ve yurtlarını terk eden binlerce insan, mülteci durumuna düşerek komşu ülkelere sığınmaya çalışmakta, barınma, açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehlikesi ile karşı karşıya bulunmakta olduğu, halkın çaresiz bir şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiği ve 22 milyon insan acil insani yardıma ihtiyaç duymakta olduğu, bu nedenle Kozanlı hemşerilerimizin beklentileri doğrultusunda Yemen'de bulunan halkın karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesi, şiddet olaylarından etkilenenler için imkanlar ölçüsünde gerekli desteğin sağlanması amacıyla ilimizde Valiliğimiz uhdesinde yardım kampanyası başlatılmıştır. Yardım kampanyasına ait Valilik Onayı ve Banka Hesap Numaraları yazımız ekinde gönderilmiş olup kampanyaya destek hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica ederim."Yemen İnsani Yardım Kampanyası Hesap Numaraları TC Ziraat Bankası Atatürk Caddesi Adana Şubesi TL Hesap-Iban No: TR650001000931880044715001, ABD Doları hesap iban no: TR3800011000931880044715002 ve Euro Hesap İban No: TR110001000931880044715003. - ADANA