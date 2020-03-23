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Kozan'daki barınakta köpekler birbirine saldırdı iddiası (2)

MAMA YARDIMI YAĞDIYeni tip koronavirüs salgını yüzünden besleme çalışmalarının aksaması nedeniyle köpeklerin birbirine saldırdığı öne sürülen Kozan Hayvan Barınağı'na, çok sayıda gönüllü ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu kamu kurumu mama yardımında bulundu.

23.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:33
Kozan'daki barınakta köpekler birbirine saldırdı iddiası (2)

MAMA YARDIMI YAĞDI

Yeni tip koronavirüs salgını yüzünden besleme çalışmalarının aksaması nedeniyle köpeklerin birbirine saldırdığı öne sürülen Kozan Hayvan Barınağı'na, çok sayıda gönüllü ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu kamu kurumu mama yardımında bulundu. Kentin çeşitli ilçelerden barınağa gelerek incelemede bulunan gönüllüler, sağlıksız hayvanların yaşadığı barınak şartlarının iyileştirilmesi için hayvanseverlerden destek istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Barınak önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinden oluşan bir komisyon kurulduğunu belirten Dağlı, şunları söyledi:

"Kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz, milli parklardan müdürlerimiz olmak üzere yetkili amirlerimizle nelerin yapabileceğini bugün tartıştık. Hayvanların can olduğunu biliyoruz. Yanlışımız varsa bu yanlışı hep beraber düzeltmek için mücadele ediyoruz ama bunu yanlış olduğu için söylemiyorum. Yalnız varsa şu var, sürü psikolojisi var. Ölmüş köpeğe görüntüde diğer köpekler parçalıyor. Olayın gerçekleştiği alan uyuz köpekleri bulundurduğumuz bir alan. Büyükşehir Belediyesi'nin barınak inşaatı tamamlandığında hasta hayvanları orada göndereceğiz. Burada el birliğiyle bakımlarını yapıyoruz. Bazen barınaktan kaçtıkları da oluyor, onun için de çinkoyla kapatma çalışmalarımız oluyor."

BUNU ENGELLEYECEK TARZIMIZ YOK

Barınakta 4 aydır görevli veteriner hekim Ali Çullu ise 24 saat barınakta olmalarına rağmen hayvanları sürekli takip etmenin mümkün olamayacağına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Bu olay dün yaşanmadı, daha eski bir olay.  Sürü bazında besleme yapılan tüm hayvanlarda olur. Ölen hayvana ya da kanlı hayvana saldırırlar. Sürekli takip edemeyiz. 24 saat buradayız ama nöbetçi personel arkadaş görmeyince gece kalıyor orada hayvan. Hayvan kalınca da ister istemez yemek zorunda kalıyor. Bunu engelleyecek tarzmız yok maalesef. Sabah akşam temizlikleri yapılıyor. En az günde 3 kez kontrol ediliyor. Muhtemelen gece yaşanmıştır, onu da yemekten önce aç olduğu dönemde yemiştir. Doğal gibi görünüyor ama bana göre doğal ve hoş bir şey değil lakin yapacak hiçbir şeyimiz yok."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan, Güncel

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