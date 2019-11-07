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Kozan doğal gaza kavuşuyor

Aksa Çukurova Doğal Gaz Adana Bölge Müdürü Tufan Duman, Kozan ilçesinde yıl sonunda yaklaşık 10 bin konuta gaz verilebileceğini belirtti.

07.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:20 Kozan doğal gaza kavuşuyor
Aksa Çukurova Doğal Gaz Adana Bölge Müdürü Tufan Duman, Kozan ilçesinde yıl sonunda yaklaşık 10 bin konuta gaz verilebileceğini belirtti.
Duman, Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaretinde, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
İlçede önümüzdeki günlerde bina bağlantı hattı çalışmalarına başlayacaklarını belirten Duman, vatandaşların abonelik işlemleri için ofislerine beklediklerini kaydetti.
Belediye Başkanı Kazım Özgan da çevreci, ekonomik bir yakıt olan doğal gazın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Çukurova, Adana, Kozan, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

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