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Kozan helikopter ekibine teşekkür belgesi verildi

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kozan İşletmesi Dağılcak mevkisinde konuşlu helikopter ekibine, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

15.10.2019 12:52Kozan helikopter ekibine teşekkür belgesi verildi
Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kozan İşletmesi Dağılcak mevkisinde konuşlu helikopter ekibine, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.
Yangın sezonu boyunca hem bölge içi hem de bölge dışı orman yangınlarında üstün başarı göstererek, tahribatı asgaride tutan ve yer ekiplerine büyük destek sağlayan ekip, "Teşekkür Belgesi" ile ödüllendirdi.
Ekip çalışanlarına belgelerini takdim eden Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, sezonun geçmiş yıllara göre çok daha başarılı geçirilmesinde helikopter ekiplerinin önemli katkılarının olduğunu belirterek, pilotlara ve yardımcı personele teşekkür etti.

Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: AA

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