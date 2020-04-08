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Kozan Kaymakamlığı, 36 Dezenfektan Tüneli yapacak

Kozan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından duyurusu yapılan COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı'na Covid-19'la Mücadele Projesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

08.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:21
Kozan Kaymakamlığı, 36 Dezenfektan Tüneli yapacak
Kozan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından duyurusu yapılan COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı'na Covid-19'la Mücadele Projesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Gürçam, proje kapsamında 36 dezenfektan tüneli yaparak kamu kurumlarının girişine yerleştireceklerini söyledi.

Covıd-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansı, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programını duyurdu.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, söz konusu destek programına, hazırladıkları Dezenfektan Tüneli Proje ile başvurduklarını açıkladı. Gürçam, "Projenin amacı, Dezenfektan Tüneli kurulumu ile COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlamak, korona başta olmak üzere virüs ve bakteri içerikli her türlü salgına karşı önlem almak, hastalığın yayılmasını önlemek, ölüm oranlarının yükselmesine engel olmak, kamu hizmetlerini sürdürmek, halkın en az zararla bu süreci atlatmasını sağlamaktır. Proje için öngörülen sistem; kaymakamlık, belediye, adliye, Kozan Ticaret Odası, Kozan Ticaret Borsası, hastane, sağlık ocakları, polis ve jandarma karakolları, kendi biriminde hizmet veren kamu kurumları gibi kamu hizmetinin verildiği merkezlerin ana giriş kapısına konulacak 36 adet dezenfektan tüneli ile binaya girmek isteyen vatandaşlarımızın tünelden geçerken ortalama 10 saniye 3D alandan fıskiyelerle dezenfektan sıkılarak her yerinin dezenfekte olması sağlanacak. Ayrıca insanların sık uğramak zorunda kaldıkları ATM ve toplu taşıma duraklarında ise litrelik 100 adet dezenfektan standı kurulacak ve proje onaylandığı takdirde hemen uygulamaya konulacak" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Çukurova, Kozan, Güncel
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