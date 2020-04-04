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Kozan- Osmaniye il sınırın da giriş çıkış yasakları uygulamaya başlandı

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adana'nın Kozan ilçesi sınırlarında bulunan Adana Karayolu Çukurkoprü mevkiinde Osmaniye ilinden ilçeye araç giriş çıkış yasağı başladı.

04.04.2020 03:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 03:22
Kozan- Osmaniye il sınırın da giriş çıkış yasakları uygulamaya başlandı
Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adana 'nın Kozan ilçesi sınırlarında bulunan Adana Karayolu Çukurkoprü mevkiinde Osmaniye ilinden ilçeye araç giriş çıkış yasağı başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine gece 24.00'den sonra başlayan Adanan'ın Kozan ilçesine Osmaniye il sınırından araç girişi çıkışı yasaklandı. Kozan İlçe Jandarma ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Adana Karayolu Çukurkoprü mevkiinde Kozan- Osmaniye il sınırında kontrol noktasında araçların ilçeye giriş ve çıkışlarına yönelik kontrol noktası oluşturdu. Osmaniye il sınırından Kozan ilçesine giriş çıkışlara izin verilmezken, İkameti Kozan olanların geçişlerine izin verildi.

Osmaniye İl sınırından Kozan ilçesine giriş yapan sürücülerden Mehmet Taşkın bu akşam uygulamaya geçen tedbirlerden memnun olduğunu ifade ederek ilgililere teşekkür etti. Mardin'de öğretmen olan ve hasta annesi için Kozan'a giriş yapan başka sürücü hastalığın yayılımını engellemek için alınan kararı doğru bulduğunu ifade ederek 14 gündür evde kal çağrılarına uyarak zorunluluk nedeni ile çıktığını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Osmaniye, Adana, Kozan, 3. Sayfa
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