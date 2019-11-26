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Kozan Şehit Kubilay İlkokulu'nda müze ve atölye açıldı

Kozan Şehit Kubilay İlkokulu'nda müze ve atölye açıldıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, Kozan Şehit Kubilay İlkokulu'nun müze ve atölyesi açıldı.

26.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:18
Şehit Kubilay İlkokulu'nda müze ve atölye açıldı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, Kozan Şehit Kubilay İlkokulu'nun müze ve atölyesi açıldı.
Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun beraberindekilerle Kozan Şehit Kubilay İlkokulu'ndaki müze ve atölye açılışına katıldı. Durgun burada açılışı gerçekleşecek olan müze ve atölyeyi gezerek incelemelerde bulundu. Müdür Durgun atölye ve müze hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ve Okul Müdürü Umut Gül'den bilgi aldı.
Durgun daha sonra atölyenin açılışını gerçekleştirerek atölye ve müzede bulunan eserleri inceledi. Kozan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Durgun tüm meslektaşlarının da 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun minik öğrenciler ile de bir süre sohbet ederek çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket takdiminde bulundu.
Kozan Şehit Kubilay İlkokulu'nda müze ve atölye açıldı

Mustafa Fehmi Kubilay, Kozan, Yerel

Kaynak: İHA


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