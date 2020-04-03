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Kozan Vefa Destek Grubu sahada

Adana'nın Kozan İlçesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Destek Grubu tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

03.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:23
Kozan Vefa Destek Grubu sahada
Adana 'nın Kozan İlçesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Destek Grubu tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Eğitim camiası gönüllülerinin ağırlıkta olduğu Vefa Destek Grubu tarafından yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar tespit edilerek korona virüs (covid-19) salgınına karşı evlerinden çıkmadan tüm işleri grup üyeleri tarafından karşılanıyor.

Vefa Destek Grubu tarafından yaşlı vatandaşların çarşı alışverişleri ve banka işlemleri gibi işlemlerini yerine getirerek emanetlerini yaşlı vatandaşlara evlerine kadar gidip teslim ediliyor. Uygulamadan oldukça memnun kalan yaşlı vatandaşlar da salgın günlerinde kendilerinden desteklerini esirgemeyen Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Vefa Grubuna teşekkür ettiler. - ADANA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Kozan, Güncel
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